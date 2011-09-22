标普下调七家意大利银行评级

日本财相重申反对货币竞争性贬值的承诺
路透东京2月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本将坚守七国集团(G7)和20国集团(G20)达成的反对货币竞争性贬值的协议，并继续利用货币政策来实现其通胀目标，而不以汇率为目标。
路透米兰9月21日电---标准普尔周三将意大利主要银行Mediobanca (MDBI.MI)和Intesa Sanpaolo (ISP.MI)的信用评级由A+/A-1下调至A/A-1,此前该机构已将意大利主权债务评级下调一个级距.
标普在声明中称,调降七家意大利银行的长期评级,展望为负面,此外还将另外八家意大利银行的评级展望自稳定调降至负面,其中包括意大利资产规模最大的银行--意大利裕信银行(CRDI.MI).
"这15家银行的长期评级展望为负面表明,如果我们进一步下调意大利评级,那麽在其它所有条件不变的情况下,我们可能将调降这些银行的评级,"标普称.
本周稍早,标普下调意大利评级,指因该国经济成长乏力,且背负巨额公共债务,这一令人意外的举动增强了受债务困扰的欧元区的压力.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京2月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本将坚守七国集团(G7)和20国集团(G20)达成的反对货币竞争性贬值的协议，并继续利用货币政策来实现其通胀目标，而不以汇率为目标。
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。