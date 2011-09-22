22日盘前分析：反弹难改震荡市

经过持续的地量下跌後，A股市场终于迎来了久违的大涨。昨日沪深股市强势放量反弹，在权重股的带动下，沪综指涨幅达到2.66%，一举收复2500点大关，盘中呈现普涨格局。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过持续的地量下跌後，A股市场终于迎来了久违的大涨。昨日沪深股市强势放量反弹，在权重股的带动下，沪综指涨幅达到2.66%，一举收复2500点大关，盘中呈现普涨格局。

从外围市场看，欧美股市大跌，道指重挫2.49%。美国股市周三大幅收跌逾2%，之前美国联邦储备委员会称经济面临"巨大下行风险"，并采取新一轮举措刺激成长。

笔者认为，超跌反弹是A股大幅上涨的主要原因之一。经过前期持续下跌，市场估值特别是权重股估值已降至历史底部区域；同时不断刷新的地量，显示空方下跌动能不大。而权重股集体拉升成为拉抬指数的重要力量，不过其持续性有待观察。

对于A股後市走势，短线反弹有望延续，但是政策面、资金面以及宏观面没有实质性改善之前，大盘反弹空间或将有限，个股分化、指数区间震荡仍将是近期市场的主基调。

消息面，9月以来，存款加速流出银行体系。前15日，工行、农行、中行、建行四大国有商业银行存款较8月末减少4200亿元左右，出现罕见天量负增长。存款缺口严重影响贷款，同期四大银行贷款增量仅870亿元左右。银行资金面面临前所未有的考验。

分析人士表示，存款净流出多发生在股市大牛市时期。目前，在通胀压力不减、股市楼市财富效应黯淡的背景下，储蓄搬家後可能流向理财、信托、艺术品、收藏品市场，甚至选择高风险、高回报的民间借贷市场，“在民间借贷异常火爆的背後，潜伏着金融体系的风险和隐忧。”（完）

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