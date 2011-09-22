货币战争悄悄开打 面对全球“无利多时代”--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月22日出版的当期「老谢开讲」专栏)

希腊危机延烧不停，全球投资人有如惊弓之鸟，眼看着股市跌跌不休，财富缩水，看来这个世界正式进入本刊年初所揭示的「零利多时代」。世界找不到一个兴奋点，但敏感的投资人都可以感觉到，长线投资正面临了巨大转折。

我们先来看看几个关键问题：一、美元。上周我们提及美元出现翻多的讯号，在全世界都看坏美元的情况下，美元经过漫长十年跌势，最近突然翻过年线，技术面出现第一个多头讯号，美元不跌反涨，这当然是重要讯号。

美元不跌反涨，并不是美国经济基本面有了什麽傲人之处，而是美元指数在一篮子货币中占有很重要分量的欧元与英镑，受到欧债危机的影响下跌。英镑近一个月来从一．六六一兑一美元下滑到一．五六五四，欧元兑美元则从一．四五四跌到一．三五。美元的升值，理论上是建立在弱势的欧元、英镑上。

但是自从瑞士法郎宣布以一．二的汇价钉紧欧元之後，全球货币贬值竞赛几乎正式开打，最显而易见的是，过去强势的新兴市场货币汇价都出现大幅贬值的走势。例如，拉丁美洲的阿根廷披索从三．八八三贬到四．二五一；墨西哥的披索从一一．四七五贬到一三．二，这些年来一直对抗热钱的巴西里耳，近一个月突然从一．五二回贬到一．七三。巴西货币从金融海啸以来一直都是强势，里耳从二．六二升值到一．五二。但今年巴西股市从七三一Ｏ三点下跌到四七七九三点，跌幅达三四．六％，巴西股市今年跌幅名列前茅，从这个态势来看，巴西受到原物料涨价带动了十几年的经济，显然开始放慢脚步。

除了拉丁美洲新兴市场外，一些没有加入欧元区的货币，也都联袂大幅贬值。例如，波兰币从二．六三贬向三．二二，捷克币从一六．一六二贬到一八．一二六，匈牙利币从一七六．六六贬到二一四．四二，连最有可能成为避险货币的瑞典克朗与挪威克朗都跟着贬值。最显着的是金砖四国之一的俄罗斯，这回卢布从二十七．一三四贬向三十一．三二三，幅度达一五．四三％，几乎是金砖四国最弱势的货币，土耳其的里拉也从一．三八六趁势贬到一．八二四，幅度比卢布还大。

**韩元急贬 台币贬回三十元应指日可待**

最精采的仍是亚洲货币，去年以来，亚币升值劲道猛烈，台湾出口业，尤其是电子业纷纷大喊吃不消。新台币从升破三十元大关後，到今年年中，悄悄升到二十八．四七五，新台币在今年五月就升到顶了。但亚币其实还在升值，像日圆到八月仍写下七十五．九八的新高，让日本人不解的是，日本已失落了二十年，今年三月日本发生大地震重创日本经济，但日本资金回流，竟让日圆写下兑美元的最高价。

最近日本公布最新调整後的ＧＤＰ（国内生产毛额）数字，第二季出现二．一％的负成长，这比上个月公布的一．三％负成长还下修很多。但是日圆竟然在利差交易中成为避险货币，再度创了七十五．九八的历史新高价。日圆高涨，日本政府用尽各种方法阻升，却阻挡不了日圆的涨升劲道。但是日圆高涨，已重创日本经济竞争力，像汽车与平面电视上季销售年减一一．六％，获利大幅下滑一四．六％。日本是资金避险的受害者。

但是亚币升值都在八月九日前後，在欧洲引爆希腊倒债危机，造成的全球股灾中，韩国一马当先，让韩元痛快贬值。韩元在八月三日升到一Ｏ二九．五兑一美元的最高点，一个月之间，快速贬值到一一四二，韩元一个多月之内急贬一Ｏ．九二七％，比起台币从二十八．四七五贬向二十九．九八，贬值五．二八％还要凶悍，以韩元这次的贬值幅度来看，台币贬回三十元应指日可待。

除了台币与韩元加入贬值竞赛外，新加坡币这回升到一．一九九也触底，最近贬回一．二六四八，比起台币、韩元幅度小很多。其他如马币从二．八九五回贬到三．一一九六，泰铢从二十九．Ｏ一六回贬到三Ｏ．五七一，印度卢比也从四三．七八回贬到四十八，印尼盾从八二四四回贬到八八八九。美元升值，亚洲货币都趁机贬值，只有人民币仍然稳健迈向升值之路。

**人民币变成除日圆外 亚洲独强的货币**

第二个关键问题是中国，二Ｏ一Ｏ年七月，再度开启浮动汇率机制，人民币从六．八三二兑一美元开始升值之路，目前已来到六．三七六，最近亚币竞相贬值，但人民币并没有随之起舞，人民币仍在六．三八左右，人民币变成除日圆外，亚洲独强的货币。

而人民币今年来大幅度升值，加上中国强力加薪效应、原物料高涨，还有企业面对银根紧缩压力，已出现三十年来前所未见的新局面。人民币独强，也影响了中国出口竞争力。中国公布八月出口金额一七三三．一六亿美元，成长二四．五％，进口一五五五．五七亿美元，成长三Ｏ．二％，中国八月进口金额写下历史新高，但八月的贸易顺差一七七．五九亿美元，比七月的三一四．八亿美元，已大幅缩减，今年前八个月，中国贸易顺差九二七．三亿美元，比去年同期约减少一Ｏ％。这个数字正符合了耶鲁大学教授罗奇（Stephen Roach）所说的美国消费难振，中国必须靠内需自救，进口金额迭创新高。

中国出口成长放慢脚步後，下一个挑战恐怕仍在银根缩紧之後的挑战。为了对抗通膨的压力，中国连续十二次调升存款准备金率，达二一．五％。中央紧缩贷款，也让今年来新增贷款逐月走低，一月还有一．Ｏ四兆元人民币，七月写下四九二六亿元人民币新低，八月也只有五四八五亿元人民币，而八月货币供给年增率只有一三．五％，创下七年新低。中国的Ｍ年增率过去都在三Ｏ％以上，今年人行的目标值是一六％，老早已降到监控标准以下，但是中国的货币政策仍毫无放松迹象。

八月ＣＰＩ（消费者物价指数）已从七月的六．五％回降到六．二％，显示通膨有降温现象，但是中央仍不松手。货币政策太紧使得企业借钱不易，最近几个月来，浙江已出现逾万家企业倒闭的现象，钱荒加上电荒，中小企业面临的困境超过金融海啸。

以出口为导向的珠三角大批加工出口产业频传倒闭，像有「牛仔服之都」的佛山均安镇，有一百多家工厂倒闭，镇内「山寨厂一条街」有逾半小工作坊拉闸停业。「玩具镇」东莞石排的小型工厂，有六成注射机因不景气而停止运转。企业不断蒸发消失，整个产业链受创，冲击力远超过金融海啸时期，产业断链危机是中国经济的一大挑战。

但是影响中国经济最大的变数，很可能是中国的房地产。按照过去经验，「金九银十」是中国楼市销售的旺季，但九月上半月房地产成交锐减五成，而最近公布资料中国七十个大城市，已经有十六个城市比七月下跌。中国的房地产经历一段时间的价稳量缩，若因银根吃紧，房市出现较大的反转压力，这将是中国经济奔驰三十年的最大变化。

中国经济从一九七八年改革开放以来，经济快速成长，经济规模大跃升，人民财富也跟着水涨船高，这是全世界最亮眼的经济区块。过去三十年间，全世界经济在不同时间都出现大调整讯号，例如，一九八Ｏ年代，台湾与日本出现金钱游戏到泡沫吹破，到了一九九七年，亚洲出现金融风暴，到二ＯＯＯ年美国网路泡沫吹破，Ｏ八年全球爆发金融大海啸，这次发生欧债危机，全世界每一个角落，经济都遭逢极大调整压力，惟独中国经济独好三十年。

中国经济奔驰了三十年，房地产累积的泡沫已有一定程度，这次从资金断链到产业断链，房地产撑起的经济若发生大变化，中国经济可能出现三十年来最大的一次调整。换句话说，中国过去三十年的快速发展可说是万里无云，但接下来，每一步都是大挑战。

**原物料回档已成定局 最终通膨将降温**

台湾在中国快速发展阶段，正好碰上民进党执政，只有偷跑的台商享受中国经济快速成长的果实，等到国民党再执政，两岸高度连结，未来中国经济如果出现较大向下修正压力，台湾恐怕首当其冲。

三是热门标的盛极而衰：假如美元转趋强势，黄金的避险功能会下降，最近报载欧洲央行加入追买黄金行列，但总量不过Ｏ．八吨，数量仍然很小，这次黄金从一九二三．七美元回档跌破一千八百美元大关，黄金技术面的两记长黑，是进入整理的讯号，金价最好是在高档区震荡，若黄金再喷出大涨，那意味了世界经济有重大失控性的灾难，否则黄金涨幅有限。

另一个是软硬商品都有回档压力，经济不景气冲击下，最近作为工业生产最敏感指标的铜价已出现大幅回档讯号，伦敦期铜则从一Ｏ一八九美元回跌到八三六四美元。

另一个原物料指标是原油，今年茉莉花革命曾令油价飙涨，纽约原油一度涨到一一四．八三美元，如今回跌到八十五．七美元，今年油价已较去年底下跌六．三％，北海原油也有相当幅度回档，原物料回档已成定局，最终来看，通膨将降温。

今年ＣＲＢ指数在五月曾创下三七Ｏ．七二的新高，已较海啸前後的四七三．九七降温很多。九月十九日ＣＲＢ指数大跌，收在三二三．五八，在技术面，美元正式穿越年线迈向多头，ＣＲＢ指数则正式跌破年线，迈向空头。这显示大家担心欧美印钞票引发通膨危机，但目前来看，危机已纾解。

**美国科技实力仍主宰全世界经济发展**

四是下一轮经济曙光会出现在哪里？最近美国股市出现了两个新的亮点。美国道琼指数只有一万一千多点，但是九月十九日，美国股市有两档个股写下历史天价纪录，一个是主宰ＩＴ产业的苹果电脑续创四一三．二二美元的新天价，将市值推进到三八一六．六一亿美元，已大幅超越艾克森美孚石油公司的三五八三．三八亿美元，苹果已稳居全球最大市值企业宝座，目前苹果把本益比反映到十六．二八倍。

另一朵奇葩是亚马逊（Amazon），这家全球最大网路书店，这些年求新求变，威力愈来愈大。亚马逊在电子书、平板电脑都有出色表现，九月十九日亚马逊写下二四四美元新天价，市值达一Ｏ九七．二亿美元，已抛开思科、QUALCOMM成为美国大型企业的代表。值得一提的是当英特尔、微软、ＩＢＭ、思科本益比都只有十倍左右的情况下，亚马逊竟可以享有一Ｏ六倍的本益比，这是价值判断的重要讯号。

美国人愿意用一百倍本益比去追逐高成长标的，似乎意味了在欧债危机阴霾笼罩之下，全球投资人正在寻找什麽是未来十年有价值的资产，苹果、亚马逊的胜出，应给大家很多启发。

很多人唱衰美国经济，但是美国科技实力仍主宰全世界经济的发展，正当全世界都竞相展开货币贬值，希望以贬值手段提振出口竞争力之际，实体经济复苏才是最核心问题。而实体经济复苏，恐怕要看未来世界新科技竞赛，谁能带领全世界走向新的里程碑。(完)

--整理 李盈茜

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

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