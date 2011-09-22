瑞银向证监会解释比亚迪盈利大跌问题

中国要将促就业作为宏观政策优先目标 十三五失业率在5%以内--国务院
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透9月22日电---据汤森路透旗下IFR报导，针对中国证监会正就比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)盈利问题调查瑞银证券的传言，瑞银证券发言人称，该行已按照证监会要求递交了相应报告以解释此事。
该行为比亚迪6月份14.22亿元人民币（2.2亿美元）A股IPO的保荐人及主承销商。本地媒体日前报导称，证监会正在对瑞银证券就比亚迪半年报盈利大跌近90%一事进行调查。
据一位了解事件的消息人士对IFR称，目前监管机构并未对瑞银展开调查，近期应不会对其进行处罚。但是，如果比亚迪全年业绩未能有所好转，亦不能排除未来会有处罚的可能性。
中国电池和汽车生产商--比亚迪上月公布上半年净利大跌近89%，亦预警1-9月的净利将按年下滑85-95%，意味着第三季可能出现亏损。
根据《保荐业务管理办法》第七十二条，发行人在持续督导期间，公开发行证券上市公司当年营业利润比上年下滑50%以上，证监会可根据情节轻重，自确认之日起3个月到12个月内不受理相关保荐代表人具体负责的推荐；情节特别严重的，撤销相关人员的保荐代表人资格。(完)
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--整理 黄凯; 审校 张喜良
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