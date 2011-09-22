中国股市盘前看点--9月22日

中国要将促就业作为宏观政策优先目标 十三五失业率在5%以内--国务院
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--法国/德国/欧元区9月制造业PMI.
--欧元区7月工业订单/9月消费者信心指数.
--美国一周初请失业金人数/8月领先指标.
--美国财政部部长盖特纳在华盛顿发表讲话.
**宏观经济及政策面**
--中国证券报报导,9月上半月四大国有商业银行存款较8月减少约4,200亿元人民币,存款缺口严重影响贷款,同期上述银行贷款增量仅870亿元左右.
--国务院常务会议对中国资源税暂行条例进行修改,增加从价定率计征办法,调整原油、天然气等品目资源税率.
**重点行业和公司**
--农业部畜牧业"十二五"(2011-2015年)规划提出,对畜牧业的金融支持,鼓励地方设立畜牧业贷款担保基金、担保公司,为养殖加工龙头企业融资提供服务.
--上海证券报报导称,商务部预计,未来五年国内电子商务交易额将保持年均20%以上的增长速度,2015年将达到12万亿元.
--北京银行(601169.SS)称,非公开发行A股股票申请已获证监会发行审核委员会审核通过.
--航天机电(600151.SS)与张掖市政府签署全面合作协议,在未来3-5年共同开发建设200MW太阳能光伏电站及年产100MW的光伏组件的配套生产能力.
**海外动向**
--美国股市周三大幅收跌逾2%,之前美联储称经济面临严重下行风险,并采取新一轮举措刺激成长.道琼工业指数重挫283.82点,或2.49%,报11,124.84.
**关键点位**
--沪综指下档支撑位在前期低点2,437点附近.(完)
--整理 冉莹; 审校 杨淑祯
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路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。