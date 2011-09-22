中国股市盘前看点--9月22日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--法国/德国/欧元区9月制造业PMI.

--欧元区7月工业订单/9月消费者信心指数.

--美国一周初请失业金人数/8月领先指标.

--美国财政部部长盖特纳在华盛顿发表讲话.

**宏观经济及政策面**

--中国证券报报导,9月上半月四大国有商业银行存款较8月减少约4,200亿元人民币,存款缺口严重影响贷款,同期上述银行贷款增量仅870亿元左右.

--国务院常务会议对中国资源税暂行条例进行修改,增加从价定率计征办法,调整原油、天然气等品目资源税率.

**重点行业和公司**

--农业部畜牧业"十二五"(2011-2015年)规划提出,对畜牧业的金融支持,鼓励地方设立畜牧业贷款担保基金、担保公司,为养殖加工龙头企业融资提供服务.

--上海证券报报导称,商务部预计,未来五年国内电子商务交易额将保持年均20%以上的增长速度,2015年将达到12万亿元.

--北京银行(601169.SS)称,非公开发行A股股票申请已获证监会发行审核委员会审核通过.

--航天机电(600151.SS)与张掖市政府签署全面合作协议,在未来3-5年共同开发建设200MW太阳能光伏电站及年产100MW的光伏组件的配套生产能力.

**海外动向**

--美国股市周三大幅收跌逾2%,之前美联储称经济面临严重下行风险,并采取新一轮举措刺激成长.道琼工业指数重挫283.82点,或2.49%,报11,124.84.

**关键点位**

--沪综指下档支撑位在前期低点2,437点附近.(完)

--整理 冉莹; 审校 杨淑祯

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