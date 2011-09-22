朝韩称第二轮核对话具“建设性”

特朗普穆斯林入境禁令面临多场法庭大战考验
路透华盛顿2月6日 - 美国总统特朗普颁布的暂时禁止移民禁令，是他上任头两周影响最深远且最受争议的政策，这项禁令本周面临多个重大法律挑战，这可能决定他是否能推动这项政策。
路透北京/首尔9月21日电(记者 Ben Blanchard/Jeremy Laurence)---朝韩周三举行了第二轮“建设性的有益”弃核对话，为恢复朝核六方会谈增添了动力。
朝韩核问题特使在北京举行了两个月内的第二次会晤。自去年两国关系降至近二十年来的冰点後，朝韩关系近期有所复苏。
据韩联社报导称，韩国首席核谈代表魏圣洛(Wi Sung-lac)对记者表示：“我们讨论了核问题，这也是我们恢复朝核六方会谈努力的一部分。未来我们将继续朝这个方向努力。”
但双方未能就启动新一轮六方会谈的出发点达成一致。
朝方首席核谈代表李英浩(Ri Yong-ho)的谈话与魏圣洛形成呼应。李英浩称会谈是“建设性和有益的”，但他坚持要求无条件重启六方会谈。
美国和韩国坚称，在六方会谈重启之前，朝鲜必须首先停止核活动，包括铀浓缩计划，并允许国际核查人员重返朝鲜。
一名外交官对路透表示：“这或许只是漫漫长路的起点。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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