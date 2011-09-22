中国畜牧业“十二五”规划出台

中国要将促就业作为宏观政策优先目标 十三五失业率在5%以内--国务院
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透上海9月22日电---中国农业部提出,到2015年畜禽规模养殖比重提高10-15个百分点,畜牧业产值占农林牧渔业总产值比重达36%.
农业部日前发布的畜牧业"十二五"(2011-2015年)规划还提到对畜牧业的金融支持,鼓励地方设立畜牧业贷款担保基金、担保公司,为养殖加工龙头企业融资提供服务.
中国证券报援引民族证券食品业分析师刘晓峰表示,"这对行业、相关上市公司都是利好,".
刘晓峰认为,从产业链上讲,养殖是上游生产相对投入大、风险高的一环,企业不愿意投入过多资金.如果有担保服务,企业能把资金作为担保贷款贷出更多资金.这对企业突破资金、规模瓶颈大有好处.
除了首次提出金融支持政策,财政补贴力度也将继续加大.规划提出,扩大生猪调出大县奖励资金规模和范围.刘晓峰指出,生猪生产大县的相关上市公司获得政府补贴的资金会进一步增加.
此外,规划把保障质量安全摆到突出位置.刘晓峰认为,政府增加安全监管经费、扩大监管范围,企业自身的监管成本就会下降.特别是对生鲜乳收购站实施100%标准化管理,伊利股份(600887.SS)等奶企将节省奶源管理成本.饲料、养殖企业同样有此利好.
"十二五"时期,中国每年农村人口城镇化数量约1,200万,随着居民收入水平的不断提高和城乡统筹发展等战略深入实施,畜产品消费需求仍将继续刚性增长.(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
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