中国未来五年电子商务交易额料年增逾20%

路透上海9月22日电---上海证券报周四报导称,中国商务部预计,未来五年国内电子商务交易额将保持年均20%以上的增长速度,2015年将达到12万亿元人民币.

商务部周三发布"十二五"(2011-2015年)电子商务发展指导意见(徵求意见稿),公开徵求意见.根据徵求意见稿,到2015年,中国规模以上企业应用电子商务比率达80%以上;应用电子商务完成进出口贸易额占当年进出口贸易总额的10%以上;网络零售额相当于社会消费品零售总额的9%以上.

2010年,中国电子商务交易额达4.5万亿元.截止6月底,中国网民规模已达4.85亿,互联网普及率达36.2%;其中网络购物用户规模达1.73亿,占比达三分之一左右.

徵求意见稿明确,未来要完善电子商务政策支撑体系.支持各地结合本地区电子商务发展实际制定财政、税收政策,吸引电子商务企业聚集发展.

徵求意见稿还提到,要应用电子商务促进传统流通企业转型升级,鼓励国内大型商场、批发市场、连锁超市和专业市场建立电子商务平台,开展网上交易;引导支持网络零售平台向中小流通企业开放;鼓励电子商务平台开展城市旧货交易,向城市社区提供家政与日用消费品服务.

中国电子商务领域已涌现出一批相当活跃的交易平台,例如淘宝网,当当网DANG.N,京东商城等.电子商务已成为私募股权基金业近阶段投资的一大热点,而且不少电子商务公司已在海内外上市.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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