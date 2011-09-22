四大行9月前半月存款下降 贷款增速受抑--报载

路透上海9月22日电---中国证券报周四报导,9月上半月工行(1398.HK)(601398.SS)等四大国有商业银行存款较8月减少约4,200亿元人民币,存款缺口严重影响贷款,同期上述银行贷款增量仅870亿元左右.

报导引述分析人士称,此前存款净流出多发生在股市大牛市时期.而目前通胀压力不减、股市楼市财富效应黯淡,储蓄搬家後可能流向理财、信托、艺术品、收藏品市场,甚至高风险、高回报的民间借贷市场.

央行数据显示,今年7月金融机构的存款馀额曾出现明显下降.当月末全部金融机构存款馀额较6月降约6,700亿元,其中工行、农行(601288.SS)(1288.HK)、中行(601988.SS)(3988.HK)和建行(601939.SS)(0939.HK)四大银行降低逾8,900亿元;当月全部金融机构贷款增量约4,900亿元,其中四大行为2,056亿元.

某国有大行人士表示,此前由于银行季度末存款冲时点之後,吸存动机减弱,资金重新流出银行体系.但根据历年经验和数据,9月以後大银行存款大幅下降比较少见,资金的最终流向值得高度重视.

报导称,由于存款明显减少,部分中小银行日均贷存比已接近或超过75%的监管红线.据接近监管部门人士透露,目前日均贷存比考核并未实施,仅作为监控指标,即使个别银行日均数超过监管标准,监管机构尚未给予处罚.但银行内部人士表示,很多银行正在压缩贷款规模,以求降低贷存比.

不过业内人士称,随着三季度末临近,在美化财报和时点考核的双重压力下,银行高息揽储现象有所抬头.据了解,多家银行已经提前预定了9月最後一天的存款规模,在正常利息之外,承诺给予的返点回佣高达千分之三左右.在高额资金回报诱惑下,银行存款缺口有望迅速收窄.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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