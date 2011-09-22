《信报》人币加速升值 势头难持续

9月22日社评

人民币兑美元中间汇价昨天再创新高,报6.3772.兑欧罗月初突破9元关口後,亦一口气攀升,反映了人民币近期加速升值之势相当凌厉.虽然市场预期,人民币在今年第四季度仍存在上升空间,但从中国出口前景转坏、经济增速放缓、国内通胀压力纾缓等因素衡量,人民币加速升值之势难以为继.国际货币基金组织昨天发表“世界经济展望”报告,认为人民币至今仍被严重低估,希望中国能尽速增加人民币汇率弹性,加快人民币升值.

究竟人民币汇率走势如何?美国哈佛经济学教授费尔德斯坦(Martin Feldstein)认为,中国政府今後几个月可能会继续加快人民币兑美元比价的升值速度,原因有二:一是须尽快减少国家资产组合的风险.二是抑制国内通胀.人民币持续升值,削减出口企业的销售利润,过去还可以通过资本高产出率和利润率加以维持,但随着工人薪金上升,成本上扬,汇率波动的成本已不容易在企业内部消化.8月PMI数据显示,新出口订单指数跌至48.3水平,是2009年5月以来首次跌落50点扩张分水岭之下.加上欧美经济进一步恶化,使人民币进一步升值损害出口、压抑经济增长的风险遽增.

通过汇率打击通胀,效果比利率工具弱,也非对付通胀的主要手段.8月消费物价指数从7月6.5%,回落至6.2%,输入型通胀压力稍为纾缓.如今出口明显转弱,若人民币继续急速升值,影响出口,经济增长降速,无可避免为央行需要放松货币政策带来压力.可以看到,人民币急速升值的主要风险会导致国内货币政策偏松,不利于控制房地产泡沫风险.人民币兑美元中间汇率,由今年1月4日6.6215,至昨天止,已升了近2,500个基点.如今通胀压力减弱、贸易顺差收窄,加上出口外部环境恶化,人民币急速升值势头实难以持续.商务部日前透露,将研究拓宽外汇储备有效运用,以支持企业对外投资.照发展形势看,人民币升值降速的条件逐步强化.中国把外汇储备投资多元化,着眼于欧美的实物资产或经营实体的利益要求权,如股权等,而非欧美国债,更是分散投资的合理风险选择.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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