缅甸称无足够经济实力发展核武器

特朗普穆斯林入境禁令面临多场法庭大战考验
路透华盛顿2月6日 - 美国总统特朗普颁布的暂时禁止移民禁令，是他上任头两周影响最深远且最受争议的政策，这项禁令本周面临多个重大法律挑战，这可能决定他是否能推动这项政策。
路透维也纳9月21日电（记者 Fredrik Dahl）--- 缅甸驻国际原子能机构（IAEA）代表Tin Win周三称，缅甸没有“足够经济实力”发展核武器，否认西方国家对该国发展核武的揣测。
去年联合国一份报告称，朝鲜可能向缅甸、伊朗和叙利亚提供了违禁核技术。
美国国务卿希拉里2009年时也曾表示，担心朝鲜向缅甸输出核技术。
Tin Win在IAEA成员国年会上称，“我们要重申，缅甸无法考虑制造和使用核武器，也没有足够经济实力这麽做。”
他告诉与会代表，过去缅甸曾计划在俄罗斯帮助下进行核研究，但後来由于国际社会对此产生了误解，缅甸已停止该计划。
Tin Win称，缅甸当初计划进行核研究的目的，是为了“确保在该领域不落後于其他国家，并加强核技术在教育和健康领域的应用。”
他称，缅甸支持核不扩散原则，但也主张各国有和平利用原子能的合法权利。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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