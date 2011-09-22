多数房企预计北京房价将跌--调查

路透北京9月22日电---中国人民银行营管部9月份对在京房企经营状况问卷调查结果显示,多数北京房企认为当前市场需求不足,预期调控政策将持续较长时间,北京房价将下跌.但企业对当前市场状况和房价下跌承受力较上季度有所增强.

中国国家统计局周日公布,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至46个,较上月增加了15个,涨幅较7月缩小的城市有8个,显示楼市调控效果进一步显现.