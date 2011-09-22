中国修改资源税条例 增加从价计征

中国要将促就业作为宏观政策优先目标 十三五失业率在5%以内--国务院
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透北京9月22日电---中国修改中华人民共和国资源税暂行条例,在现有资源税从量定额计征基础上增加从价定率的计征办法,调整原油、天然气等品目资源税税率.
新华社周三晚间报导称,会议在总结原油、天然气资源税改革试点经验的基础上,决定对《中华人民共和国资源税暂行条例》作出修改.
一位不具名的财税部门官员就预计,相关的细节应该会很快出台,至于是否意味着资源税的改革将在全国推广,须根据条例公布的内容来判断.但资源税的增加是肯定的.
中国已自去年6月1日起率先在新疆实行资源税改革,对原油、天然气资源税实行从价计征,税率为5%.去年底,资源税改革又扩大至西部12个省区市实施.
上证报5月初报导称,未来油气资源税改革力度将加大,税率最高可为10%;但考虑到当前通胀压力较大、煤电油运持续紧张,资源税改革或暂缓向全国推广.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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