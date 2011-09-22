中国修改资源税条例 增加从价计征

路透北京9月22日电---中国修改中华人民共和国资源税暂行条例,在现有资源税从量定额计征基础上增加从价定率的计征办法,调整原油、天然气等品目资源税税率.

新华社周三晚间报导称,会议在总结原油、天然气资源税改革试点经验的基础上,决定对《中华人民共和国资源税暂行条例》作出修改.

一位不具名的财税部门官员就预计,相关的细节应该会很快出台,至于是否意味着资源税的改革将在全国推广,须根据条例公布的内容来判断.但资源税的增加是肯定的.

中国已自去年6月1日起率先在新疆实行资源税改革,对原油、天然气资源税实行从价计征,税率为5%.去年底,资源税改革又扩大至西部12个省区市实施.

上证报5月初报导称,未来油气资源税改革力度将加大,税率最高可为10%;但考虑到当前通胀压力较大、煤电油运持续紧张,资源税改革或暂缓向全国推广.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。