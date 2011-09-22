今明两年中国将出台反垄断配套规则

路透北京9月22日电---中国商务部反垄断局局长尚明称,中国今明两年将出台三部反垄断配套规则,以进一步明确经营者集中附加限制性条件,及规范对达到申报标准但未依法申报的经营者集中的调查处理.

中国反垄断法从2008年8月1日起开始施行.次年3月美国可口可乐公司(KO.N)收购汇源果汁(1886.HK)成为反垄断法实施後唯一未获通过的案例;而其他案例中,除七件附条件批准,其馀均无条件通过.

新华社周三晚间援引尚明在金砖国家国际竞争大会上指出,即将出台的三部配套规则为《关于经营者集中附加限制性条件的规定》、《关于未依法申报的经营者集中调查处理办法》和《未达申报标准涉嫌垄断经营者集中调查处理办法》.

统计显示,自2008年反垄断法实施以来,中国反垄断案件数量呈逐年增长之势.今年1-8月已收到申报142件,立案118件,全年有望达到200件.而2008年,商务部仅审结案件17件.

"对这些案件,为消除竞争影响,根据具体情况,既有结构性救济,也有行为性救济,还有结构性和行为性相结合的救济措施,"尚明称,今後将继续总结办案规律,对已审结案件进行梳理,对属同一行业案件的共性特点归纳总结.

另外,国家发展改革委价格监督检查与反垄断局局长许昆林亦在同一会上表示,中国价格垄断主要呈现三种形式,包括行业内具竞争关系的经营者达成固定或变更商品价格的垄断协议;个别有市场支配地位的经营者滥用支配地位,排除竞争等.

中国反垄断法规定,参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过100亿元人民币,且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币的需要申报反垄断审查.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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