《人民日报》谴责美国对台军售 称中国核心利益不容损害

路透北京9月22日电---《人民日报》周四强烈谴责美国对台军售，称美方做法将损害中美关系。

奥巴马政府周三通知美国国会为台湾改装F-16战机等军售计划。中国外交部对此表示谴责，警告此举将损害中美军事、安全领域的交流合作。

《人民日报》也警告美国，中美经贸关系对美意义重大。

《人民日报》社评称：“美方每次出台大规模对台军售计划，也都不可避免地使中美关系经受折腾，两国合作受到影响。”

“我们从未指望在美国的国家议程中，信义会高于利益。但是，即便从国家利益角度看，坚持售台武器对美国也绝非明智之举。”

该报称，奥巴马政府的决定无疑将损害中美关系。

“如果有美国政客认为美可以一面要求中国作‘负责任的大国’，在这样那样的问题上同美国合作，一面极不负责任地随意损害中方核心利益而无需付出代价，那就大错特错了。”

评论指出：“美国政客是否想过，对台军售和中美经贸合作孰轻孰重？”

美国官员称，升级後的台湾145架F-16型战机，作战能力与F-16 C/D新型战机相仿。台湾五年来一直希望采购F-16 C/D战机，但迄今未能实现。

美国此次对台军售总额达58.5亿美元，其中F-16战机升级案金额为53亿美元。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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