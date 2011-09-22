德国太阳能企业不满中国不公平竞争

路透法兰克福9月21日电---德国第二大太阳能企业SolarWorld SWVG.DE的执行长Frank Asbeck指责中国竞争对手侵蚀欧洲同行的市场份额，从而可能迫使後者停业。

在周四将出版的德国《资本》杂志（Capital）采访摘选中，Asbeck表示：“我们的行业没有公平竞争，中国已经发起了一场产业战。”

“仅2011年一年，（中国）中央政府与地方省份向太阳能企业提供了超过210亿欧元（290亿美元）的信贷担保，利率不到2%。”

中国过去曾通过中国国家开发银行向尚德电力STP.N、英利绿色能源(YGE.N)、晶澳太阳能(JASO.O)等企业提供大规模信贷额度。

此类信贷的规模与条件令欧洲太阳能同行大为光火，因他们在争取信贷过程中困难重重。亚洲市场的竞争格局令投资者失去信心。

Asbeck说道：“你可以估计出厂商的成本。如果厂商试图以低价大批销售来破坏整个行业，政府就需要进行干涉。”（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

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