德国太阳能企业不满中国不公平竞争

特朗普穆斯林入境禁令面临多场法庭大战考验
路透华盛顿2月6日 - 美国总统特朗普颁布的暂时禁止移民禁令，是他上任头两周影响最深远且最受争议的政策，这项禁令本周面临多个重大法律挑战，这可能决定他是否能推动这项政策。
路透法兰克福9月21日电---德国第二大太阳能企业SolarWorld SWVG.DE的执行长Frank Asbeck指责中国竞争对手侵蚀欧洲同行的市场份额，从而可能迫使後者停业。
在周四将出版的德国《资本》杂志（Capital）采访摘选中，Asbeck表示：“我们的行业没有公平竞争，中国已经发起了一场产业战。”
“仅2011年一年，（中国）中央政府与地方省份向太阳能企业提供了超过210亿欧元（290亿美元）的信贷担保，利率不到2%。”
中国过去曾通过中国国家开发银行向尚德电力STP.N、英利绿色能源(YGE.N)、晶澳太阳能(JASO.O)等企业提供大规模信贷额度。
此类信贷的规模与条件令欧洲太阳能同行大为光火，因他们在争取信贷过程中困难重重。亚洲市场的竞争格局令投资者失去信心。
Asbeck说道：“你可以估计出厂商的成本。如果厂商试图以低价大批销售来破坏整个行业，政府就需要进行干涉。”（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌
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