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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 22日 星期四 10:50 BJT

多数房企料北京房价将跌

据中国《金融时报》周四报道, 中国人民银行营管部9月份对在京房企经营状况问卷调查结果显示,多数北京房企认为当前市场需求不足,预期调控政策将持续较长时间,北京房价将下跌.但企业对当前市场状况和房价下跌承受力较上季度有所增强, 过半数北京房企倾向"以价换量". 路透

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