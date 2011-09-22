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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 22日 星期四 10:48 BJT

《人民日报》称美国将为对台军售付出代价

《人民日报》周四警告称，美国将为对台军售付出代价，奥巴马政府的决定无疑将损害中美关系。美国政府周三向美国国会宣布了总额为53亿美元改装台湾F-16型战机的计划。中国外交部对此表示谴责，警告此举将损害中美军事、安全领域的交流合作。路透

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