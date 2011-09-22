标普下调七家意大利银行评级

标准普尔周三将意大利主要银行Mediobanca和Intesa Sanpaolo的信用评级由A+/A-1下调至A/A-1,此前该机构已将意大利主权债务评级下调一个级距. 标普在声明中称,调降七家意大利银行的长期评级,展望为负面,此外还将另外八家意大利银行的评级展望自稳定调降至负面.路透