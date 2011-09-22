朝韩称第二轮核对话具“建设性”

朝鲜韩国的核问题特使周三在北京举行了第二轮“建设性的有益”弃核对话，为恢复朝核六方会谈增添了动力。韩联社报道，韩国首席核谈代表魏圣洛称：“我们讨论了核问题，这也是我们恢复朝核六方会谈努力的一部分。”但双方未能就启动新一轮六方会谈的出发点达成一致。图为魏圣洛。路透