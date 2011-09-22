美联储推经济刺激新措施

美联储周三在利率声明中称,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券,买入较长年期债券令较长期证券在其2.85万亿美元资产负债表中占据较大比重, 并宣布维持利率在0-0.25%区间不变. 声明称,''近期的指标显示就业市场总体仍然疲弱,且失业率仍然高企.''路透