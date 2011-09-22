四季度A股料以震荡为主--申万

中国申银万国证券研究所周四发布秋季策略报告认为,四季度A股仍将以震荡为主,预计上证综指核心波动区间为2,300-2,700点,建议在消费型投资和民生投资中精选个股,食品饮料包装机械、制药及医疗设备、防灾设备及材料、环保设备、精密机械及设备都可值得关注. 路透