四季度A股将以震荡为主--申银万国

路透上海9月22日电---中国申银万国证券研究所周四发布秋季策略报告认为,四季度A股仍将以震荡为主,预计上证综指核心波动区间为2,300-2,700点,建议在消费型投资和民生投资中精选个股,食品饮料包装机械、制药及医疗设备、防灾设备及材料、环保设备、精密机械及设备都可值得关注.

报告指出,投资者还可考虑配置高成长性确定的消费股(白酒、服装)和估值处于底部的周期股(地产、银行).若发生超预期事件,即国内紧缩政策提前出现实质性放松,则可在出现政策放松信号之後再配置下游耐用消费行业(房地产、汽车等)和上游资源类行业(有色金属、煤炭等).

申万报告认为,在未来相当长的一段时间内,中国经济将呈现较高增长、较小波动、增长点更趋多元化的弱周期特征.从国内看,经济转型开始对经济产生实质影响.一方面发展重心从速度转向质量、资源要素价格提高等将降低增长速度;另一方面民营经济、中西部、消费条件改善有利于提高经济增长的稳定性;从国际来看,金融动荡加剧,经济增长乏力,全球经济恢复期可能延长.

不过,一些在中国经济发展方式转型中悄然出现的新增长点正在塑造成形,这些新增长力量主要体现在投资和出口方面.从投资转型的角度看,这主要集中在民间投资、中西部、二三线、装备升级投资以及消费性投资;从出口转型的角度看，这主要体现在出口的结构升级、以及来自新兴市场出口的增长.

因美联储周三警告美国经济面临严重风险,上证综指周四早盘下跌0.93%,报2,489.639点.

在四季度乃至明年,投资结构转型所带来的两条成长股投资线索可能最为抢眼.第一条线索是企业投资由工业投资向消费投资转型带来的投资机会,受益行业包括食品饮料、医药和纺织服装等投资带动的设备、原料和服务.

第二条线索是政府投资是由"铁公基"(铁路,公路和基础设施)投资转向民生投资,此中涉及医疗、教育、保障房、农村建设、防灾体系、文化体制改革和节能环保等多个环节.

**明年上半年政策或放松**

从未来中国经济拐点来看,今年四季度经济增长问题不大,但风险或在明年.一是金融危机对世界经济的影响可能在四季度体现,其对中国出口的影响可能在明年;二是就房地产投资来看,现在销售、新开工和投资情况不错,按照销售领先于新开工和投资5-7个月的周期来看,房地产投资大幅度回落的风险也集中在明年.

报告认为,如果出口和民间投资快速回落,政府投资将再次充当稳定增长的力量,可能的时间点在明年1、2季度之间.

而在通胀方面,基于对周期性因素、输入性通胀因素和转型性因素的分析,可能要到明年4月份左右居民消费价格指数(CPI)涨幅才能回落到4%左右.

据国家统计局数据,中国8月CPI同比涨6.2%,较上月的37个月高位回落,但仍远高于4%的政府年度调控目标.

就政策拐点来看,年内政策放松的可能性不大,明年第一、二季度之间政策放松的概率较大.放松的方式将以定向放松为主,在资金方面,会先下调中小金融机构的存款准备金比率;在项目方面,加大转型性投资开工和扶持力度.

申万报告指出,A股市场的投资模式正在发生改变,从周期股买卖为主变为以成长股淘金为主.究其根本,是由于资本市场总是关注未来,而转型和成长股才能代表未来,依赖经济转型的力量实现高成长的成长股尤为值得关注.(完)