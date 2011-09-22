诺西布局电信云计算 缓解网络拥堵

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透赫尔辛基9月20日电（欧洲科技记者 Tarmo Virki）---全球第二大移动通讯设备制造商--诺基亚西门子通信（NSN）周二公布其“灵动网络技术”，该技术有望缓解通讯网络拥堵，甚至可能彻底改变电信设备市场格局。
这项技术共享移动和宽带网络资源，类似云计算。
该公司网络系统部门行销负责人Phil Twist在接受采访时表示：“对运营商来说，这项技术有助于资金优化利用。你投资于整体网络容量，而非峰值容量。”
智能手机和平板电脑上视频应用普及，令全球电信运营商面对网络容量短缺的局面，这种情况往往出现在某些地点的高峰时段。
白天，往往城市中心区网络拥堵，而郊区基站利用率很低。基于传统技术，运营商为满足市中心流量需求增长，必须购置新的基站。
诺基亚西门子称，80%的基站处理能力和核心网络一半容量并未得到利用。
诺基亚西门子灵动技术从基站去除计算单元，能分享所有基站的计算能力。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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