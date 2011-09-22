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冯涛股市实时分析 | 2011年 9月 22日 星期四 11:44 BJT

22日午间分析：沪指早盘下挫1.74%

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到短线获利回吐以及昨夜欧美股市重挫的影响，今日A股市场并未延续昨日的强势反弹，早盘呈现大幅震荡下挫走势。沪综指再度失守2500点关口，市场弱势特征依旧，午盘沪综指报收于2469.36点，下跌1.74%。

笔者认为，国外形势依然动荡，欧债危机、全球经济放缓造成中国外部环境持续恶劣，而国内基本面以及资金面也没有发生实质性改善，因此昨日的大涨仅能定义为超跌後的技术反弹，未来大盘仍将维持区间震荡格局。（完）

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