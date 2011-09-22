9月汇丰中国制造业PMI初值再度下滑

* 9月制造业PMI初值回落至49.4

* 为连续第三个月低于荣枯分水岭线50

* 投入和产出价格指数分别创四个月和五个月新高

路透北京9月22日电---汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的9月初值数据显示,中国制造业活动连续第三个月轻微恶化,同时产出和投入价格继续攀升,暗示通胀压力升高.

Markit提供的新闻稿显示,宏观经济先行指标--9月汇丰中国制造业PMI初值为49.4,低于上月终值49.9,已连续三个月居于荣枯分水岭线50下方.

"情况和之前两个月类似,增速在放缓.(但)没有必要担心硬着陆."汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌表示.

他指出,外需虽有所减弱,但官方贸易数据显示出口增长仍然很坚实."中国对净出口的依赖度减轻,上半年净出口对GDP增长的贡献几乎为零.内需强劲,足以支撑起未来几季约8.5-9%的经济增速."

在PMI预览数据中,产出价格指数升至五个月高点,投入价格指数亦反弹至58.8,创四个月来新高,显示後期仍会面临一定的通胀压力.

此外,产出指数、就业指数的收缩至分水岭下方,与整体趋势保持一致;制造业成品库存则在加速消化.

中国8月规模以上工业增加值同比增长13.5%,虽继续回落但仍在市场预期之内,缓解了对经济硬着陆的担忧.同期CPI同比涨幅6.2%,涨幅自三年高点回落,显示通胀压力略有缓和.

是次PMI预览数据样本采集自9月12-20日之间.9月PMI终值则定于9月30日发布.

PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.

由汇丰与Markit联合编制的预览数据基于PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.

以下为过去一年的汇丰中国制造业PMI数据:

2011年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PMI *49.4 49.9 49.3 50.1 51.6 51.8 51.8 51.7 54.5 54.4 55.3 54.8 52.9

注: *为PMI预览.(完)

--发稿 赵红梅/宿泱韫; 审校 杨淑祯/黄凯

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