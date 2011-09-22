中国国防部称美对台军售将损害中美两军关系

路透北京9月22日电---中国军方对美国政府宣布对台军售案表示极大愤慨，称此举将严重损害中美两国两军关系。

中国国防部发言人耿雁生表示：“中国军队对美方这种严重干涉中国内政、损害中国主权和国家安全利益的行径，表示极大愤慨，予以强烈谴责。”

国防部声明指出，美方宣布的大规模对台军售计划，将给两军开展正常交往制造严重障碍。

中国外交部亦对美国此举提出强烈抗议，警告称这将损害中美军事、安全等领域的交流合作。

美国政府周三通知国会，决定为台湾升级F-16A/B型战斗机，为F-16A/B型战斗机提供飞行训练及後勤支持，并出售F-16A/B、IDF、F-5E/F型战斗机和C-130H型运输机配件等，军售案总额58.52亿美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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