台风横扫日本 福岛核电站无大碍

路透东京9月22日电---日本放送协会（NHK）称，强台风“洛克”（Roke）登陆日本，狂风暴雨造成六死六伤，但未对福岛核电站造成重大影响。

台风“洛克”周二迫使名古屋逾百万人疏散，并在周三从东京过境，导致东京及周边轻轨停运，数以百万计乘客出行受阻。

东京电力公司(9501.T)称，一些监测仪器出现故障，但台风并未造成放射性水入海，公司仍在进行最後检测。

福岛核电站储存了用于冷却反应堆的大量放射性水。

台风“洛克”于周四当地时间上午8点（2300 GMT）离开日本北海道，并已经减弱为热带风暴，继续以70公里时速向东北方向移动。

这是日本本月第二次遭台风袭击。此前，台风“塔拉斯”（Talas）袭击日本西部，造成约百人死亡或失踪。日本每年都会遭遇大约两次到四次台风登陆。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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