林毅夫：发展中国家应为衰退做好准备

路透华盛顿9月21日电---世界银行的高级经济学家周三表示,发展中国家通过改善刺激增长和就业的政策、促进经济多元化、提振本国银行业和完善社会保障体系,能够为应对全球衰退的威胁做好准备.

世界银行首席经济学家兼高级副行长林毅夫在华盛顿召开的圆桌会议上称,全球经济气氛突然发生了转变,六个月前还对全球复苏普遍抱有信心,如今政策制定者面临着"危险的不确定性".

"我们再次看到全球金融市场出现了动荡,"他并称"大西洋两岸"的几个国家信誉存疑,助长了广泛的信心危机.

对发展中国家来说,这种情形令人忧虑,因全球的投资人和消费者会出于避险考虑,倾向于按兵不动.

"我们仍期盼最好的结果,"但林毅夫也表示,"发展中国家要做好准备,这非常重要."

世行拉美和加勒比首席经济学家Augusto de la Torre在"发展中国家和全球经济展望"圆桌会议上称,"财政缓冲不再象2008年时那麽强大."

林毅夫敦促发展中国家透过发掘新的经济增长点、调整银行业监管以免受金融危机冲击、并微调政策以保持生产率和创造就业,为另一次衰退做好准备.

世行撒哈拉以南非洲首席经济学家Shanta Devarajan认为,非洲国家政府应制定好"社会保障"政策,帮助他们国家最贫困阶层免受全球经济下滑造成的短缺和困苦.

但他并称,他们应避免收紧对价格的管控.

世行东亚和太平洋地区(含中国)首席经济学家Bert Hofman认为,虽然考虑到全球经济面临的不确定性,该地区成长预期被下调了几个级距,但这些经济体仍可录得接近8%的高增长.

他称,"若情况真的恶化,该地区财政状况看似可以保持稳健."(完)

--编译 张荻;审校 李爽

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