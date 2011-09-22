《阳歌专栏》联想应避免重蹈宏基覆辙

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。
**联想应避免重蹈宏基覆辙**
联想(0992.HK)员工一定在庆祝，公司第二季度超过宏基(2353.TW)成为全球第三大个人电脑（PC）厂商。但他们最好不要高兴过头，我建议，联想领导层应仔细审视宏基的经历，避免遭遇相同的命运。
首先，来看看最新数据。市场研究公司iSuppli称，联想第二季度PC发货量同比增长23%，其全球市场份额增至12%。这使联想远远超过宏基，後者第二季度PC发货量下滑20%，全球市场份额仅略高于10%。
宏基的故事相对广为人知。凭借低价策略，宏基从戴尔DELL.O和惠普(HPQ.N)手中抢得西方市场份额，但最终适得其反，导致宏基出现亏损。
联想PC销量大涨，主要归因于早先侧重新兴市场的决策，并充分利用在国内积累的专业经验。联想占据国内PC市场逾四分之一份额。但联想收购德国Medion和日本NEC(6701.T)PC业务，这一趋势令人担忧，做法很像宏基2007年在美国收购濒临破产的Gateway。
联想董事长柳传志稍早的讲话表明，有意竞购惠普打算出售的PC业务，但近期却打退堂鼓，称联想不会参与竞购。如果情况属实，可谓明智之举。联想应致力于整合上述两起并购，发展新兴市场业务，避免重蹈宏基的覆辙。
一句话：联想应以宏基为鉴，避免在西方市场过度扩张，再现宏基近期迅速下滑一幕。
**奇虎360加强移动互联网布局**
开门见山地说，我不太喜欢计算机安全软件公司奇虎360QIHU.N，因为这家公司的商业行为经常令人质疑，采用游击式营销战术，而中国法律体制不够健全，惩罚力度不足，在某种意义上纵容了此类行为。
不过，这家公司日前把移动互联网放到公司未来发展的战略中心位置，市场观察人士不妨关注一下。奇虎360刚刚推出一套新的移动浏览器，该公司总裁齐向东称360将投入最大的精力去发展移动互联网。
我不知道新浏览器怎麽样。不过浏览器好不好可能无所谓，因为无论消费者想不想要，可能未来一两年内，奇虎都会利用游击战术把新的浏览器加入到中国用户手机上，重演360互联网安全产品的推广过程。奇虎产品一旦安装到电脑或者手机上就很难删除，而且其产品设计往往有排挤竞争产品的特点。
对于年龄稍大的人而言，奇虎战术有点美国因特网服务提供商AOL上世纪90年代的影子。唯一的区别是，至少AOL没有违法，但是奇虎却可能利用不当手段，排挤竞争产品，以推动其新的移动浏览器占据显着地位。
如果我是一名不太考虑道德规范的投资者，那我会说未来奇虎360股票是一个不错的选择，因为移动互联网显然将增长强劲，而奇虎又具备成为该领域领袖的潜质。不过话说回来，难说中国监管层或中国法院哪天突然决定管教一下这匹脱韁的马。
一句话：凭借游击营销战术，奇虎360移动互联网新计划胜算颇高。
编译：黎黎/张敏 发稿：王凤昌/程芳
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