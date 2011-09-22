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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 22日 星期四 14:23 BJT

皇马0-0平 两轮不胜

皇家马德里周三在2011-2012赛季西甲联赛中连续第二轮未能取胜。在联赛第五轮对阵桑坦德竞技中，皇马0-0与对手握手言和，积分排名继续下降。穆里尼奥执教的皇马周日就曾爆冷输赛，0-1不敌莱万特，周三赛场表现乏味，无甚看点。路透

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