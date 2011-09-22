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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 22日 星期四 14:21 BJT

国米主帅加斯佩里尼下课

意甲豪门国际米兰周三宣布免去加斯佩里尼主帅职务。此前他率领国际米兰征战的五场比赛中四负一平。人们普遍预计前切尔西、尤文图斯与罗马教练拉涅利可能取代加斯佩里尼。意大利媒体报导他正与国米磋商，周四将负责起训练工作。路透

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