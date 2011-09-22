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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 22日 星期四 14:21 BJT

巴萨2-2平瓦伦西亚

周三西甲第5轮一场焦点对阵开战，巴塞罗那做客梅斯塔利亚球场挑战瓦伦西亚，双方最终2-2打成平手。上半时阿比达尔自摆乌龙，但两分钟後佩德罗的一脚大力低射将比分扳平，接着巴勃罗破门将比分反超，下半时梅西助攻法布雷加斯破门，比分锁定2-2。小法赛场庆祝进球。路透

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