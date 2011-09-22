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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 22日 星期四 14:20 BJT

曼城联赛杯2-0胜卫冕冠军

英格兰联赛杯第三轮周三打响。在一场曼城伊蒂哈德球场对阵伯明翰的比赛中，首次代表曼城出战的哈格里夫斯攻入个人三年多来第一礼进球，巴洛特利也打入赛季首球，曼城2-0轻松取胜，淘汰卫冕冠军伯明翰，晋级次轮。图为哈格里夫斯在比赛现场。路透

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