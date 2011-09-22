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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 22日 星期四 14:18 BJT

法尔考梅开二度 马竞4-0胜赛

周三西甲联赛第5轮一场比赛中，马德里竞技新人法尔考梅开二度，帮助球队4-0大胜对手希洪。第22分钟，希洪後卫洛拉自摆乌龙，第68分钟，马竞凭借多明戈斯再下一城。此後法尔考连进两球帮助马竞锁定胜局。图为法尔考赛场庆祝进球。路透

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