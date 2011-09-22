美联储压低长期利率或打压大保险商获利

路透纽约9月21日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)最新祭出的卖短债买长债计划,或将对国内部分保险业巨擘未来几年的获利造成打击.

华尔街分析师过去一周调降对美国大都会人寿保险公司(MET.N)、美国保德信金融集团(PRU.N)和其他业界巨头的前景展望,预计它们到2011年末都将面临低利率和低市场回报率的打击,甚至是更久.

麻烦的地方在于,保险商的投资组合收益率,赶不上近几年大肆销售年金和寿险产品造成的负债上升速度.

"我认为,最终将对业务模式构成挑战,"Deutsche Insurance Asset Management(DBKGn.DE)的固定收益资产管理部门联席主管Gregory Staples说道.该公司是全球最大的保险企业资产管理公司.

保险商通过购买长期债券,并以此项收益平衡长期债务,展现出稳健的财务管理风格.但若美联储卖短债买长债计划成功实施,将推低长期收益率,据一些专家表示,这将迫使保险商缩减产品销售.

并不是说美联储新政会使保险商丢掉饭碗,但这确实是加剧了保险商们从2008年金融危机开始便在面对的一个问题.

美联储新政策是要卖出短期债券,来买入长期债券.这会压低长期利率,美联储希望以此刺激消费者去借贷和支出.

安永会计师事务所建立了25大寿险商未来三年的投资回报模型,预测在收益率持低或进一步下滑时的寿险商回报情况.

安永保险及精算咨询业务董事总经理Doug French称:"他们的总账收益率未来三年将下滑约51个基点,这是累积效应.寿险行业处在债券收益率下滑的环境中,这种状况将会持续,事实上还会恶化."

参见股价和债券收益率图表,请点击(r.reuters.com/fup83s)

**眼下的问题**

对于保险商来说,当利率大跌时,年金就会成为一个事与愿违的问题,虽然人们对年金的了解不多,但其正在成为较年长的美国人愈发青睐的可选品种.

寿险营销和研究机构Limra估计,35%的美国退休民众将以年金的方式获得收入.美国最大的寿险商--大都会人寿保险公司(MetLife)公布,今年第二季年金销售增长了48%.

很多销售的年金产品都承诺了保底收益,以换取客户的先期支付.这意味着无论市场好坏,保险商都须在整个产品的有效期内进行固定数额的支付.

而这一期限正在变得更长,去年年底,数家保险商警告称,人们目前宁愿守着年金不动,也不愿支取并投资于更高回报的产品.在市场和央行步调不一的情况下,这成了更令保险商头疼的一个问题.

"一旦你无法从中获取更多,人们就都会觉得,利率有必要上升,"JMP Securities分析师Matt Carletti表示.他和其他分析师表示,保险商正在撤离回报平平的投资工具.

"每个人都期待利率上升,但几乎没人预计这会很快发生,"Carletti表示.

Oppenheimer的研究结果显示,美联储政策声明公布前,10年期美国公债收益率较前一个60年低点低约40个基点,比五年均值低近2个百分点.

Travelers Companies(TRV.N)本月稍早表示,从现在到2014年,其10%的长期固定收益投资的年回报率约为5%,若Travelers将其再投资于美国公债,收益率或要低2-3个百分点.

过去七个月内,保险股的表现有六个月弱于大市,回报率前景不佳可能是原因之一.

美联储政策声明公布後,股市全线走低.

**别无选择**

数家保险商此前希望能在利率方面获得些许宽释,但他们可能最终将考虑较高风险的替代性投资工具,不过至少现在还无此打算.

Deutsche IAM表示,一些保险客户一直在寻求投资于银行贷款,以及股票和债券的其他替代品种--如果回报率能高于3%的话,不过他们的这方面意愿已降温.

"随着近期市场的大幅波动和挫跌,以及对风险的忧虑,对这些资产类别的兴趣略有回落,"Deutsche的Staples表示.

很多人认同,保险商能够安然度过长时间的低利率时期,并通过其现金流,而不是投资回报来履行其义务,但问题是,如果未来数年利率也不上升的话,会发生什麽情况.

"假设未来5至10年都处在低利率的环境中,那麽你将不得不调整销售给客户的产品组合,"安永的French表示.(完)

--编译 程琳/丁琦;审校 隋芬

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