美联储卖短债买长债或无助促进就业

* 分析师和美联储担忧长期失业顽疾

* 美联储举措旨在压低长期利率

* 很难估计对实体经济的影响--美联储

记者 Ann Saphir

路透9月22日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)压低美国长期借款成本的最新努力可能不会对解决其主要忧虑--居高不下的失业带来很大帮助,而失业可能成为美国经济的顽疾.

分析师愈发担忧高居9.1%的美国失业率可能变得根深蒂固,因为这些失业人员的技能萎缩,与就业市场的联系减弱,令他们脱离市场且使美国经济产能受到削弱.

"美联储正竭尽所能从需求端刺激经济,而在当前环境下'其所能做的事情并不是很多',"美国康涅狄格州Trinity College经济学教授Mark Setterfield说.他曾发表关于失业居高不下的书作.失业居高不下有时也被称为回滞(hysteresis).

回滞这一术语来源于物理学,原本用于描述一个短期效应变成长期的,即便引发最初效应的因素已经不存在.在就业市场,回滞用于描述一个自循环,即使需求回归时,失业仍居于高位.

"美国失业率迅速攀升至9%,然後基本上就定住不动了."Setterfield说,"肯定有人担心,这种迟滞作用将增添痛楚."

美联储周三采取行动,试图压低长期借款成本和支撑楼市,应对其所称美国经济面临的严重风险.美联储表示,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.

浏览美联储资产负债表相关图表,请点选(link.reuters.com/cub62s)

**调整长债持有比重**

联储决定实施这一行动的目的,是通过压低长期借贷成本,来鼓励抵押贷款再融资,以及消费者与企业贷款.

美联储还希望借由承诺维持抵押贷款支持证券资产规模在当前水平,为楼市直接提供支持.

但由于失业率如此之高,对未来感到忧虑的家庭可能更关注偿还现有债务,而非借新债.

Setterfield等分析师称,如果这种情形对需求的抑制达到一定程度,那麽无论美联储把利率降到多低,失业率都会稳定在一个较高的水平.

美联储宣布决议後,有几位分析师维持其经济预估不变.高盛在美联储会议之前预估,"卖短债买长债"的影响到2015年只能拉抬经济成长增加0.5个百分点,使失业率降低十分之一.

即便是美联储也不知道未来确切的结果;这项计画能在多大程度上提振经济,正如美联储在其网站所言,"难以精准预估."

不过,波士顿Eaton Vance的资产配置经理Eric Stein说,这类的疑虑不会阻止美联储在必要时采取更多举措.

"我认为,美联储主席贝南克、纽约联储总裁杜德利、芝加哥联储总裁埃文斯及美联储副主席叶伦都决心尽其所能推动经济,"他说.

"我想他们会继续有动作,除非全球状况有实际好转--我不知道效果会如何,但认为他们会持续推动."

贝南克一再重申高失业率是一大担忧.周三政策会议结束後的声明中,美联储指出"高企"的失业率将仅逐步下滑.

"从贝南克主席认为失业率会缓慢痛苦下降的角度来说,我觉得他可能太过乐观了."约翰.霍普金斯大学(Johns Hopkins University)经济学教授Laurence Ball说.

这种担忧不仅限于学术界.

旧金山联储总裁威廉姆斯最近也表达了对经济衰退以外长期高失业率的担忧,指二战结束以来美国就业市场从未出现这种状况.威廉姆斯明年将在美国公开市场委员会(FOMC)拥有投票权.

"一大担忧就是,无论以前的情况如何,如果失业率长时间维持在极高水准,人们数年没有工作,就会产生更为持续不断的影响,"威廉姆斯对记者表示.之前他在西雅图发表演讲时暗示,美联储还有放宽货币政策的空间.

尽管美联储希望降低失业率,但许多分析师认为,如果政府不出台财政刺激政策或有效的促进就业计划,其期望很可能落空.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔即持此观点.费希尔周三投票反对美联储最新的政策举措,是当天三位反对者之一.

而这些担忧迄今并未影响到美联储多数人的想法,眼下失业率居高不下带来的风险就是,或推动美联储采取更多举措,除非经济形势迅速好转.

就像摩根大通首席分析师Michael Feroli所言,"货币政策的弹药库已接近耗尽,贝南克还在全力挤压,但已所剩无几."(完)

--编译 杜明霞/徐文焰/李婷仪/李爽; 审校 隋芬

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