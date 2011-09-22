欧盟官员更希望银行通过民间部门进行资本重组--报道

日本财相重申反对货币竞争性贬值的承诺
路透东京2月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本将坚守七国集团(G7)和20国集团(G20)达成的反对货币竞争性贬值的协议，并继续利用货币政策来实现其通胀目标，而不以汇率为目标。
路透巴黎9月22日电---欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)在接受报纸采访时称,如果一些欧洲银行需要重组资本,欧盟更希望其通过民间部门来进行.
巴尼尔在法国费加罗报刊出的采访中说道,他不排除一些欧洲银行可能会需要政府救援.
"用纳税人资金援助银行的年代已经过去."他说,"但无法排除一些银行将需要政府帮助.欧盟执委会已经对这种情况做了准备,会加以监控."
国际货币基金组织(IMF)近期敦促欧洲重整银行业资本状况,但欧洲官员对这类呼声加以抵制.
被问及现在是否应重组银行资本时,巴尼尔说,"IMF强调第二次全球衰退的风险,这是正确的.但我不认同其对于银行业资本需求的看法."
巴尼尔指出,在7月的压力测试中,九家银行没有过关,16家"勉强过关",需要调整资本."我们希望首先能通过民间途径来解决."(完)
--编译 白云/隋芬;审校 蔡美珍/龚芳
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