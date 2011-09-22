谷歌接受质询 称未操控搜索结果

日本财相重申反对货币竞争性贬值的承诺
路透东京2月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本将坚守七国集团(G7)和20国集团(G20)达成的反对货币竞争性贬值的协议，并继续利用货币政策来实现其通胀目标，而不以汇率为目标。
路透华盛顿9月21日电（记者 Diane Bartz/Malathi Nayak）---谷歌执行董事长施密特(Eric Schmidt)在美国参议院听证会上表示，谷歌并未操控搜索结果、以偏向自家产品和服务。
参议院司法委员会反垄断小组成员周三称，谷歌在互联网领域已占主导地位，有可能会阻碍市场竞争。此次听证会旨在探讨谷歌是否滥用其影响力。
共和党参议员Mike Lee称：“谷歌有能力在互联网上决定谁成功谁失败。用谷歌搜索排名团队负责人的话说，谷歌是地球上最大的‘拥王者’。”
外界常常指责谷歌，称其进军旅行搜索等相关领域时，利用其在搜索市场地位打压竞争对手。
美国联邦贸易委员会（FTC）正调查外界对谷歌指控，包括其是否操纵搜索结果排名，以偏向自身产品。
谷歌则试图让监管当局和国会相信：无需对谷歌业务范围的扩大实施限制，其商业行为是合法的，也是对消费者有利的。
Mike Lee则尖锐地质疑，谷歌是否调整了搜索算法，以提升自身产品和服务的排名。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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