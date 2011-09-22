利比亚当局称已占领卡扎菲最後据点之一

路透的黎波里/班尼瓦利德9月22日电(记者 William Maclean/Maria Golovnina)---利比亚临时政府表示，他们已占领卡扎菲在撒哈拉沙漠深处最後据点之一，并发现了化学武器，并在很大程度上控制了另一处据点。

此外，《金融时报》周四援引英国和利比亚官员的说法报导称，利比亚“国家过渡委员会”还在该国央行发现了卡扎菲遗留的价值230亿美元的资产。

“国家过渡委员会”在宣称控制利比亚、复苏该国经济及为政府机构筹资方面面临压力。

“国家过渡委员会”军方发言人Fathi Bashaagha表示，临时政府军已占领的黎波里东南约700公里处的约夫拉(Jufra)和萨卜哈(Sabha)的大部分地区。

Bashaagha周三在米苏拉塔对记者表示：“我们被告知整个约夫拉已获解放。在那里发现了一个化学武器仓库，现正在我们战士的控制之下。 ”

其说法尚无法通过其他途径核实。在卡扎菲统治期间，作为与西方和解的象征，利比亚理应在2004年便已销毁其化学武器储备。

“国家过渡委员会”另一名军方发言人Ahmed Bani说：“我们控制了萨卜哈多数地区。这里依然存在抵抗，但其终究会陷落。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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