美朝有望举行第二轮对话--媒体

特朗普穆斯林入境禁令面临多场法庭大战考验
路透华盛顿2月6日 - 美国总统特朗普颁布的暂时禁止移民禁令，是他上任头两周影响最深远且最受争议的政策，这项禁令本周面临多个重大法律挑战，这可能决定他是否能推动这项政策。
路透首尔9月22日电(记者 Jeremy Laurence)---韩联社周四报导称，朝鲜和美国拟下月初举行第二轮对话，作为重启六方会谈努力的一部分。
韩联社援引一匿名韩国官员的说法报导称，会谈可能在第三国举行，如新加坡、德国柏林和瑞士日内瓦等。
路透无法联系到韩国外交部就该报导置评。
朝韩核特使周三在北京举行了其两个月内的第二次会谈。双方均表示，会谈富有成效且有益，但在重启六方会谈上未取得任何突破。
该要求匿名的韩国高官称：“朝鲜希望与美国在平壤举行下一轮双边会谈，但华府对此强烈反对。目前，双方正讨论在第三国举行会谈的可能。”
多数专家表示，朝鲜不太可能放弃发展核武器，但六方会谈有益处，因该进程可遏制朝鲜的核计划，防止核扩散。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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