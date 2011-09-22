美参议院拟推进人民币汇率议案立法

路透华盛顿9月21日电---旨在施压中国允许人民币升值的立法已升上美国参议院首要议程,因为担心制造业领域就业岗位减少,而且对即将表决的三项自由贸易协议存在相关疑虑.

有了共和党的支持,民主党掌控的参议院很快通过一项汇率议案的机率似乎很大.而就在不到一年前,参议院曾否决类似一项议案,当时众议院以348票赞成79票反对的结果通过该议案.

在美国国会大失民心的这个时候,参议院民主党领袖里德将对中国立场强硬摆上了工作日程,尽管这还不在总统奥巴马的日程之上.里德承诺将迅速投票以向中国施压,要求其允许人民币升值.

"我们将出台的首份重要就业议案将向中国传达一种讯息,即我们将对中国的外汇政策有所行动,而且将迅速行动.过去八年我们已因此损失280万个就业岗位,"里德周二表示.

两党议员已抱怨数年,称中国人民币兑美元汇率被严重低估,令许多美国企业难以与中国的廉价产品竞争.

此立法议案的铁杆支持者对此持谨慎乐观态度,认为这次两院将会投票通过.该议案将允许美国商务部对从"币值低估"国家进口的商品徵收关税.

这将迫使奥巴马做出决定:是否要签署该案.奥巴马尚未对此表明立场.但已经有至少一位共和党提名总统候选人--罗姆尼(Mitt Romney)指责奥巴马,称其未能采取有力举措,使中美两国在公平的条件下展开贸易竞争.

即使众议院的掌控权由民主党落到共和党手中,而且共和党领袖与反对该案的企业团体走得更近,但该议案的支持者仍充满希望.

"我认为,国会通过这项议案的可能性很大,"公平汇率联盟(Fair Currency Coalition)发言人Lloyd Wood称.该联盟由就业、纺织和钢铁行业组织组成.

"最後,绝大多数众议院共和党议员都将愿意通过这项议案.如果获得了多数人的支持,最终就会如愿以偿,"他说.

但一位处于核心地位的众议院共和党议员却不怎麽热衷于跳上参议院这班快车.

"他们想怎麽做就怎麽做吧.我计划今年秋季就包括中国在内的诸多问题举行一次听证会.我认为这是我们要前进的方向,"美国众议院筹款委员会主席坎普(Dave Camp)上周对记者表示.

**贸易协定加大压力**

今年年初时情势相对平静,但过去几个月来,推动汇率法案的压力逐渐升高,因美国政府争取国会通过与韩国、巴拿马及哥伦比亚的自由贸易协定.

许多民主党人士担心,这些自由贸易协定可能造成美国就业机会流失.

倾向左派的Economic Policy Institute本周一篇报告估计,美国对中国的巨大贸易逆差,在过去10年造成美国损失280万个工作岗位.

美中贸易全国委员会(USCBC)指出,这篇报告是基于一个错误的假设,也就是每一件从中国进口的产品,是取代了原本应在美国生产的产品.

但共和党众议员Tim Murphy表示,这篇报告显示出,国会与政府有责任采取行动,让美国制造业继续生存.

"美国民众丢掉工作并不是因为中国人比较聪明或生产力较高.我们丢掉工作是因为中国没有公平自由竞争,"Murphy称.

**众院修改版本法案的支持日增**

去年12月,众议院一项获得两党支持的法案,在参议院未排入表决而遭封杀.

一些参院国会助理指出,由于法案数量过多,导致参议院民主党领袖里德无法将这项法案排入表决日程,但他们也坦承,白宫私下希望参院领袖不要有所行动.

众议院法案的主要发起人--民主党众议员莱文,已重新提起这项法案,目前已经获得145名民主党及56名共和党议员连署.距离在众议院过关所需要的218票只差17票.

去年共和党在众议院仍是少数党时,有99位议员投票支持这项法案,74人反对,5人弃权.

两周前,角逐共和党总统候选人提名的麻州州长罗姆尼(Mitt Romney)承诺,若他当选总统,上任第一天就会签署一项行政命令,如果中国没有迅速重估人民币,就可能祭出贸易关税.

这类宣言、加上莱文法案的共和党议员连署人数增加、以及2012年大选脚步接近,都让支持者对众议院通过法案抱有希望.

如果参议院一如预期通过参院版本的汇率法案,在本届会期结束之前,法案支持者还有一年多的时间争取众院通过.

"我们相信,对政府汇率政策的不满情绪已经高涨,连众院共和党议员也不愿被视为妨碍法案的阻力,"美国钢铁工会(United Steelworkers Union)发言人Gary Hubbard称.(完)

--编译 李爽/蔡美珍;审校 程琳/艾茂林

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。