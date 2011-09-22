沪综指大幅收低2.8%

中国要将促就业作为宏观政策优先目标 十三五失业率在5%以内--国务院
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透北京9月22日电---中国股市沪综指周四大幅收低2.8%创七周来最大单日跌幅.美联储此前警示经济面临严重风险重击全球股市,汇丰公布的9月中国PMI初值又引发投资者对国内经济放缓的担忧,令股指大跌并悉数抹去上日涨幅.分析人士预计,悲观气氛将促大盘短线继续惯性下滑.
沪综指报2,443.057点,跌69.91点或2.78%,为8月8日以来最大单日跌幅.上一交易日该股指收扬2.7%创近一个月最大单日涨幅.沪市A股成交额约747亿元人民币.
中邮证券分析师程毅敏认为,美联储对美国经济衰退的风险预警引发外盘大跌,引发全球投资者的高度关注,国内股市今天也体现了这些忧虑.
他并称,国内目前通胀形势没有明显改善,货币政策不会做出变动,市场短期内仍找不到持续上冲的动力;此外,今天发布的汇丰中国9月PMI预览数据再度回落,由此产生的担忧情绪亦加深了股市跌幅,大盘短线料将惯性下跌.
美联储此前警告称,美国经济面临严重风险,将推出一项新的4,000亿美元计划.受此悲观展望影响,美国股市周三大幅收跌逾2%;亚太及欧洲股市周四均现大跌.
而汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的9月初值再度下滑,显示中国制造业活动连续第三个月轻微恶化,进而引发投资者对中国经济放缓的担忧,而产出和投入价格继续攀升,亦暗示通胀压力升高.
此外,房地产板块再度面临利空打击.两位了解情况的消息人士周三向路透表示,中国银监会近日发文,要求信托公司展开与绿城集团及关联企业房地产信托业务情况调查.中港两地股市中资地产股均受拖累出现大跌.
今日沪市地产类指数收跌4.17%,地产龙头万科A(000002.SZ)挫低5.21%至7.46元,创逾14个月收盘新低.
沪深300指数10月合约尾盘报2,686.0点,跌3.12%,成交量为223,545手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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