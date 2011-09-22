22日盘後分析：暴涨暴跌加大操作难度

经历昨日放量大涨的喜悦後，今日投资者的心情再度跌入谷底。近两个交易日A股市场“过山车”式的表演，不禁让投资者感叹：大盘涨跌无常让他们倍感煎熬，直接结果就是操作难度无形中大增。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经历昨日放量大涨的喜悦後，今日投资者的心情再度跌入谷底。近两个交易日A股市场“过山车”式的表演，不禁让投资者感叹：大盘涨跌无常让他们倍感煎熬，直接结果就是操作难度无形中大增。

受到短线获利回吐以及昨夜欧美市场重挫的影响，今日沪深两市股指开盘後即呈现震荡下行的走势，昨日集体飙升的权重股再度陷入低迷，而题材股也纷纷调整，导致沪综指一路下行，尾盘沪综指最终报收于2443.06点，大跌2.78%，将昨日的涨幅全部吞噬。

从技术层面分析，今日大盘大幅下挫，股指重新回到短期均线下方，市场弱势特征较为明显，技术指标得到修复後，大盘继续震荡筑底格局，短期股指仍有继续下探的可能。

对于今日大盘重挫，笔者认为有以下几点原因：

首先，美联储维持0-0.25%的现行联邦基金利率不变，并将推出价值4000亿美元的扭曲操作。这些措施与此前市场预期的QE3有一定差距，市场预期的落空之间导致投资者信心降低，反映在股市中即欧美股市全线重挫，从而拖累A股走弱。

其次，尽管昨日大盘放量上涨，但是细心的投资者不难发现，现阶段国内基本面、资金面以及政策面并没有出现实质性好转，也就是说，昨日的反弹仅仅是超跌後的技术性反弹，在缺乏实质基础的支撑下，大盘反弹难以延续，更何况昨日脉冲式行情对市场做多动能消耗过快。

再次，欧债危机愈演愈烈，全球经济放缓。国际评级机构穆迪21日下调美国银行、花旗银行和富国银行的债券评级，同时标普下调七家意大利银行评级，这导致A股的银行股承压，从而集体下挫拖累指数。

最後，目前距离十一假期仅剩下6个交易日的时间，在此期间，市场存在众多不确定性因素，无论是机构还是普通投资者主动做多的意愿并不强烈。

总的来说，目前A股市场仍处于内忧外困的窘境中，政策面、资金面以及宏观面没有实质性改善之前，大盘疲弱走势仍将延续，震荡筑底仍将是近期市场的主基调。

操作上，虽然近两日大盘起伏较为明显，盘中不乏热点，但是投资者应该对目前的行情有清醒的认识，在趋势性行情出现前，防御型的操作策略随意发生变化。（完）

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