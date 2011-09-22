韩国七家储蓄银行停业 储户连夜排队取款

路透韩国城南9月22日电（记者 Seongbin Kang）---因担心资产质量问题，韩国七家储蓄银行被临时关停，数百储户连夜排队取款。

上周日，在首尔南部，800多人聚集在一家被停业的银行门口，大部分是六七十岁的老人。今天是这些储户可以取钱的头一天。

在西红柿储蓄银行门口排队等候取钱的72岁老人Park Geum-Rae告诉路透：“我昨夜较晚到这里，由于骨质疏松，我站立都比较困难。”

“在杂乱的场面中我五岁的孙子走丢了……不过还好我在银行後面停车场售票处找到了他，他在那睡觉。”

西红柿和另外六家被关停的小型储蓄银行，之前靠提供比大型银行高的存款利率吸引储户。

但是由于该国建筑业不景气，对该行业的贷款令这几家银行面临较大敞口风险，同时它们的资本金也不足，导致监管机构临时将其关停。

这七家银行的储户已可取出他们的存款，整体取款速度也在放缓，不过对存款安全的担忧还是蔓延到其他小型银行。

据韩国金融监管机构，截至周四中午，储户从91家储蓄银行总共取出存款408亿韩元（3,550万美元）。

不过，在关停事件後，评级机构标准普尔称，这并不会对金融体系构成系统性风险，这七家银行的存款额只占韩国存款总额的0.8%。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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