恒指重挫逾4%至两年多新低

* 美联储对经济前景悲观言论触发环球股市急挫

* 恒指大跌逾4%失守18,000点关口,触及两年多新低

* "熊市"氛围弥漫,短期仍将向下寻求支撑

* 投资者宜暂避风头,不宜低吸

记者 雷美珍

路透香港9月22日电---美国联邦储备委员会(FED)对经济前景悲观言论触发环球股市急挫,香港恒生指数周四亦大跌逾4%,并失守18,000点关口,触及两年多来新低."熊市"氛围弥漫下,短期仍将向下寻求支撑,投资者宜暂避风头.

投资界表示,市场目前转为观望接近年尾美国再度议息,以及中国政策上能否出现利好消息,故现阶段投资取态是"现金为王",不宜沾手股票.

"未来两周,港股走势料继续向下,因投资者需要对美国息口变化作出部署."建银国际研究部联席主管兼策略师苏国坚称,"尽管企业盈利预测下调幅度有限,?指下一个支持位为17,000点,按市盈率计等同2008年金融危机的低点."

华富嘉洛证券资产管理董事陈蓓敏表示,目前大户在衍生品交易上角力,惟尚未出现基金"要钱不要货"式的恐慌性抛售.不过,欧美的问题并非短时间内可以得到解决,对香港市场的流动性构成较大影响.

"恒指今年以来累计下跌近22%,显示已步入熊市,未来一年股市更见黯淡."她说,"除非恒指跌至15,000点以下,才可考虑逐步增持股票,否则投资者应继续持重于现金."

香港金管局总裁陈德霖周四称,在当前的市场波动中,暂时未见到大量资金流入或流出香港市场.

美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三采取行动,试图压低长期借款成本和支撑楼市,应对其所称美国经济面临的严重风险.美联储表示,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.

恒生指数尾盘跌4.78%,报17,924.07点,盘中低见17,921.12点,为自2009年7月以来低位;而恒生国企指数亦跌6.21%,至9,212.74点.

**国际投资者减持银行股**

苏国坚表示,美联储这一部署将会令到美国短期利率上升,支持美元走强,触发资金从商品和外汇市场拆仓;短息升而长息降,使收益率曲线拉平,对银行获利产生负面影响,促使国际基金减持银行股比重.这些因素均令港股受压.

"权益银行股受压,整体中资股面临较大的沽售压力."他并预期,恒生国企指数支持位在8,200点,即较现水平低约11%.

他并指出,今年上半年香港企业盈利表现较佳,虽然下半年料将下滑,惟预期市场预估下调幅度只有数个百分点.

今年以来国际投资者多次减持中资银行股的股份.据联交所最新资料显示,美国资本集团于本月12日(上周一)以每股4.725港元减持1.139亿股中国工行(1398.HK)(601398.SS)H股,套现约5.4亿美元,持股降至4.92%.

工行H股今天盘中一度跌逾7%,低探4.15港元.

而近月,多个股市板块如家电、水泥等亦被轮流洗仓,单日急跌10-20%,部分二三线股更跌逾30%.各个板块之中,目前最後一道防线为电讯和公用股.

新鸿基证券策略师苏沛丰指出,市场尚未出现基金赎回潮,故电讯和公用股沽压相对有限,不排除大市急挫後短暂技术性反弹,後市将要取决于美国和中国的政策走向.

"市场观望11月初美联储议息能否带来一些新的刺激措施,同时亦观望中国通胀回落下会否放松银根."他称.(完)

--审校 张喜良

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