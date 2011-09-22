欧债危机令欧洲银行业风险敞口增加3000亿欧元--IMF

路透华盛顿9月21日电---国际货币基金组织(IMF)周三表示,欧债危机导致欧洲银行业风险敞口增加3,000亿欧元,该地区的银行需要进行资本重组,以确保能够承受潜在的亏损.

IMF在全球金融稳定报告中谈到,其寻求"估算出过去两年银行业主权信贷风险的增加程度."

该份报告未估算欧洲银行业的资本需求,IMF认为,资本需求必须通过确认资产负债表资产和损益的完备压力测试来确定.

IMF货币和资本市场部门主管Jose Vinals称,还不清楚欧洲银行业者在多大程度上认识到他们风险敞口的增加.他在新闻发布会上谈到,"银行在对待主权风险上不够透明."

本月稍早IMF总裁拉加德曾呼吁欧洲银行业进行强制性资本重组,该提议招致欧洲官员的批评.然而,IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周二却表示,欧洲国家已开始接受欧洲银行业者需要增资的想法.

欧洲银行股近几周大幅下挫,因市场担心银行持有的希腊债券曝险敞口.

上月有报导称,IMF已确认欧洲银行业的资本缺口为2,000亿欧元,但欧洲官员坚持认为该数字不准确,欧洲大多数银行的资本状况稳健.

有欧洲官员认可并支持7月银行业压力测试的结果,该测试显示,只有八家银行存在资本短缺,缺口共计只有25亿欧元,外界普遍批评这一数字过低,并且存在政治倾向.

周三的IMF报告明确指出,2,000亿欧元并非体现资本缺口的硬性数字.相反,它衡量的是随着主权债价格下跌,风险敞口上升的程度.

IMF称,在3,000亿欧元风险敞口中,有600亿欧元希腊公债,200亿欧元爱尔兰和葡萄牙公债,1,200亿欧元比利时、西班牙和意大利的公债,剩馀1,000亿欧元与近期银行资产价格下滑及银行融资成本上升有关.

Vinals谈及,决策者能给予银行业最大的安慰是实施可靠的主权债务削减中期计划.由于这需要时间,所以欧元区成员国应该确保国内所有银行拥有充足资本,哪怕这意味着需要诉诸欧洲主权援助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF).

他说,"已提高灵活度的援助基金,应尽快实现有效放贷及灵活变通的能力."

与拉加德的观点类似,他认为欧洲银行业者应该通过民间部门来进行资本重整.Vinals还补充道,"最糟糕的情况是,银行无法以适当条件融资,因此不得不通过收紧信贷进行去杠杆化."

**损及新兴市场银行业**

IMF提到,欧债危机的破坏力可能从欧洲蔓延至新兴市场经济体的银行业.

IMF首度预测,如果全球经济增速受欧洲问题拖累大幅下滑,且导致资本流动骤然转向,新兴市场银行业的资产负债表规模可能最多缩水6个百分点.

IMF称,拉美银行业最为脆弱,亚洲和东欧银行业则对融资成本上升更为敏感.

IMF呼吁采取"连贯"的策略,应对欧债危机对金融和经济的溢出影响.

"由于缺乏足以最终消除金融危机贻害的果断政策行动,导致了目前的信心危机,"Vinals谈到,"这让我们重陷险境,并对全球经济构成重大威胁."

IMF表示,市场已经开始质疑欧洲和美国控制预算赤字的能力,引发对违约风险的担忧.

IMF称部分经济体的银行已被民间融资市场拒之门外,,除非采取充分措施解决预算紧张的问题,并增强银行资本实力,否则可能出现大范围银行放款冻结,以及去杠杆化操作增加.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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