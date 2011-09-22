PMI数据显示9月欧元区民间部门两年来首次萎缩

路透伦敦9月22日电---周四发布的一项调查显示,欧元区民间部门9月萎缩,为两年来首见,因不断升级的主权债务危机和全球市场动荡令经济成长受阻.

该调查预示本季经济增长迟滞,并显示欧债危机开始对信心和经济增长造成威胁.

"复苏结束了,我们现在是在萎缩.前瞻性指标都预示着未来数月将进一步恶化,"Markit首席分析师Chris Williamson说道.

"现在不只是二线国家的麻烦蔓延至核心国家的问题了.全球经济出现了更大范围的问题,正损及经济."

欧元区9月服务业PMI降至49.1,远低于路透调查预估的51.0.8月为51.5.

这是该指数自2009年8月以来首次跌破50的荣枯分水岭.

制造业情景相若,制造业一直是欧元区经济复苏的主要动力.制造业PMI跌至两年低位48.4,略差于分析师预期的跌至48.5.

工业生产连续第二个月萎缩.新订单为第四个月下滑,跌幅达2009年5月以来最大.新订单分项指数从8月的46.0跌至44.8.

"显然欧元区区内和出口市场均呈现疲态,因此我们看到的是普遍恶化.预计服务业和制造业两个行业的状况第四季都将会进一步恶化,"Williamson并称.

涵盖制造业和服务业的综合PMI初值跌落至49.2,为自2009年7月以来首次跌破50,低于8月的50.7,亦逊于路透预测值50.0.

Markit提到,该数据与本季度欧洲经济增长基本停滞的状况相符.本月初开展的路透调查预测,第三季度欧元区经济增长0.2%,已经处于极疲弱水平.(完)

--编译 梁睿雪/程琳/肖群英;审校 于春红/蔡美珍/白云

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