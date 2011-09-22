短期看好黄金和玉米--德银

* 短期看好黄金和玉米,其他大宗商品价格均承压

* 金价有望超过2,000美元/盎司

* 今年5月油价120美元是年内峰值,未来望达150美元

* 中国等新兴市场需求将成未来大宗商品需求的主要动力

作者 李文科/李然

路透北京9月22日电---德意志银行高层周四称,受欧债以及美国经济衰退风险影响,短期内除了黄金价格以及玉米价格向好外,其它大宗商品价格都会保持比较谨慎,尤其是工业金属和能源类短期仍会下滑,但长期来看大宗商品仍是上涨趋势.

德银资产管理RREEF大宗商品投资全球总监、大宗商品首席投资组合经理Theresa Gusman在接受路透专访时称,长期来看,中国、印度等新兴国家仍将推动大宗商品价格的上涨,从未来12个月长期区间看,大宗商品整体均价会比目前水平提高6-8%.

"短期内表现最好的大宗商品将是黄金和玉米."她称,黄金价格会继续上升,如果看3-6个月,或者12个月的市场,黄金价格会继续上升.

她预计,长期黄金价格上升到2,000美元预期是不变的,但需要多长时间则要看全球经济危机的进展.

金价在过去12个月约跳升40%.现货金目前约在每盎司1,780美元左右.全球最大金矿商之一Newmont Mining (NEM.N)执行长Richard O'Brien此前预计,表示到2012年价格可望升破每盎司2,000美元.

Gusman表示,现在是投资黄金的好时机,因为黄金是经济困难时期的避风港,美元、欧元、日圆这些货币都有各种各样的问题,但黄金还是会作为避险天堂.

玉米亦是她短期内看好的另一个品种.而支撑玉米价格短期上升的除了美国玉米成长期的气候因素和美国库存接近50年低位外,更重要的原因是中国的需求增长太快.

"你可以看到玉米价格已经急剧上升,但如果全球需求继续上升,这个价格还会继续上升.即便价格上涨到每蒲式耳7美元,你也不可能不吃东西吧."她笑称.

中国国家粮油信息中心一位官员此前表示,中国2015年国内玉米供需缺口将达到1,100万吨,2010年为100万吨,而中国在可预见的未来将成为重要的玉米进口国.

谈及中国期货市场,Gusman认为,更开放的市场对市场更有利,市场的深度和规模越大,形成的价格越能反映出供求基本面的状况,"监管越少越好,市场越开放越好,我一直持有这样的观点,尤其是对于交易大宗商品的市场."

**中国等新兴市场是需求动力源**

Gusman并认为,中国等新兴国家将是未来推动全球大宗商品需求的最关键的驱动力,

"中国在全球大宗商品需求中的所占份额越来越大,"她不止一次提到,距离本轮周期的结束还有很长时间,而且推升能源价格的因素主要来自于中国、印度、中东等新兴市场需求的增长.

尽管她短期不看好铜价、油价以及其他金属价格,因为这些大宗商品与经济形势是密切相关的.而当前全球经济衰退的风险正在制约上述大宗商品的价格.

不过,中国等新兴市场需求则将支撑大宗商品市场的长期价格,她甚至表示,中国对所有大宗商品的消费都很强劲.

油价方面,Gusman认为,今年油价的峰值应该就是5月份达到的每桶120美元,但在本轮经济周期过後,油价还有望上升至150美元,但并不一定这会在2012年出现.长期来看,支撑油价的因素包括新兴国家的强劲增长和发达国家的稳定需求,以及多馀产能保持紧张的状态.

她称,OECD(经合组织)国家和非OECD国家的石油消费之间的差距,在2007年的时候达每天1,400万桶,而现在已缩窄到300万桶,所以即便欧美国家的经济增长疲软,在今年三季度还是可以看到全球石油消费达到一个高点.

"石油需求的增长极则不再是欧美,而是中国,只要中国的需求表示增长,只要中国人还在不停购买汽车,就会推升石油的消费."她强调.

另一个重要的工业原料铜的短期价格走势亦不会很好,Gusman认为,美国亦有陷入衰退的风险,以及欧元区的债务危机令铜的价格可能会下降,不过,未来12个月区间铜价会有温和上涨趋势,但近期铜价仍会下跌.

美联储周三警告称,美国经济面临严重风险,将推出一项新的4,000亿美元计划.受此悲观展望影响,美国股市周三大幅收跌逾2%;欧洲股市亦收低.(完)

--审校 林高丽

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