希腊情势对欧元构成重大威胁--高盛

美股微幅收低 油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
路透都柏林9月22日电---高盛(GS.N)海外分支董事长Peter Sutherland周四表示,希腊目前的状态对欧元构成重大威胁,对希腊债务进行更严格重组是不可避免的.
"我认为希腊有必要进行一段时间的严格债务重组,这是不可避免的,"Sutherland对爱尔兰国家广播公司RTE称.
"这对欧元是重大威胁,对希腊自己的打击倒不太大,因为希腊在欧洲经济中只占较小部分,但其传染效应是非常严重的."他称.(完)
--编译 于春红;审校 丁琦
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